Женщина испугалась конца света и пошла на удивительный шаг

В США посетительница ресторана оставила на чай официанту огромную сумму. Об этом его коллега рассказала на платформе Reddit.

Пользовательница с ником u/writtenonpaige22 поделилась необычной историей, связанной с недавним солнечным затмением 8 апреля. Посетительница регулярно приходила именно в этот ресторан. В один из дней перед затмением она оставила девушке чаевые в 300 долларов, хотя счет был всего 40 долларов. При этом женщина интересовалась у официантки, христианка ли она и верит ли в Бога.

Спустя пару дней женщина вернулась. На этот раз ее обслуживал коллега девушки. "По словам приятеля, она постоянно спрашивала, христианин ли он, на что он отвечал "нет", а затем она начала говорить, как ужасно все станет после Вознесения (которое, по ее мнению, произойдет 8 апреля) для грешников, оставшихся на Земле", - написала автор поста. Официант не погружался в диалог и продолжал обслуживать женщину, как и любого другого клиента. Закончив ужин, женщина оставила чаевые в размере 777 долларов, сказав официанту, что они ему скоро понадобятся.

Ошарашенный официант решил обсудить случившееся с менеджером, чтобы потом не возникло проблем. На вопрос менеджера, уверена ли она в сумме чаевых, клиентка ответила: "Конечно, это цифры Господа". После этого она ушла.

Автор поста написала, что ей и коллеге немного жаль женщину: ведь после 8 апреля, увидев, что конца света не произошло, она может захотеть вернуть деньги. Однако, поскольку она подтвердила сумму менеджеру, чаевые ей уже не отдадут.

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