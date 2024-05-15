Оперная певица Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену в Европе. Информацией артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Нетребко сообщила подписчикам, что снова начнет выступать в Берлинской государственной опере. "Уже в сентябре я вернусь в новую постановку оперы "Набукко". А также в мае исполню "Трубадура"! Две прекрасные вердиевские оперы", - написала певица.

Нетребко не выступала в Берлинской опере с 2022 года, когда театр прекратил с ней сотрудничество. С артисткой также прекратили сотрудничество другие европейские культурные учреждения.

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