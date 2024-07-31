В соцсетях обрел популярность доберман, ставший моделью - ВИДЕО
В соцсетях обрел популярность доберман из Китая, ставший моделью, передает Day.Az со ссылкой на Oddity Central. Собака примеряет на себе одежду людей и участвует в фотосессиях.
Как пишут СМИ, доберман по кличке Сяопай стал популярным в китайских соцсетях. Это стало возможным благодаря тому, что хозяйка сделала из питомца модель. Она наряжает его в мужские пиджаки и прочую одежду и аксессуары, устраивая животному фотосессии в стиле модных брендов.
Зрители восторгаются тем, как собака смотрится в кадре, отмечая, что ей это удается делать не хуже, чем профессиональным моделям из числа людей. Сама хозяйка питомца не комментирует успех Сяопая, зато регулярно публикует с ним свежие снимки в своих аккаунтах.
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