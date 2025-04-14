Британский блогер перестал ходить из-за серьезной болезни

Британский блогер-пенсионер Терри Хилл, ставший популярным в TikTok благодаря видео о путешествиях, потерял способность ходить из-за серьезной болезни сосудов.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Би-би-си".

По словам 59-летнего тревел-блогера, в какой-то момент он начал замечать, что теряет чувствительность в ступнях. Уточнялось, что такой симптом был вызван болезнью сосудов и закупоркой артерий в паху.

Хилл бросил курить и благодаря операции смог вернуться к путешествиям. Однако спустя некоторое время он снова ощутил, что не чувствует ступней, и обратился к врачу. Блогеру сделали еще одну операцию, в ходе которой его закупоренные артерии были заменены искусственными трубками.

Тиктокер заверил, что мог бы не выжить, если бы не сделал вторую операцию. Вместе с тем после нее Хилл лишился способности ходить и с тех пор он едва ли покидал дом.

"Я жил свою лучшую жизнь, а теперь дошел до того, что не могу оплачивать счета", - пожаловался он. Хилл также отметил, что не может вести блог, поскольку больше не способен путешествовать.