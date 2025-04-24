Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились планами на годовщину свадьбы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправятся в Шотландию на годовщину своей свадьбы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание People.

29 апреля принц и принцесса Уэльские отпразднуют 14 лет со дня свадьбы. В честь такого события супруги уедут на два дня в страну, где, как отмечают журналисты, влюбились друг в друга. Старший сын короля Великобритании Карла III и Кейт Миддлтон познакомились в 2005 году в университете Сент-Эндрюс, где изучали историю искусств.

По информации журналистов, супруги посетят город Тобермори, где снимался популярный детский телесериал "Баламори", посмотрят местную ратушу и рынок ремесленников. Кроме того, принц Уильям и Кейт Миддлтон встретятся с сотрудниками службы охраны природы островов Малла и Айона и присоединятся к группе местных школьников для обучения на открытом воздухе.