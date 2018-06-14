Российская поп-певица Ольга Бузова потеряла голос. Об этом она сообщила в Instagram Stories, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнительница шепотом призналась, что пытается исправить проблему, используя советы своих подписчиков. "Пью теплую воду, молочко, чай, но пока еще голос слабенький", - рассказала Бузова.

В одном из постов певица отметила, что "можно услышать много интересного, если замолчать".

11 июня Бузова выступила на открытии своего ресторана в Москве. Посетители устроили давку, пытаясь попасть в заведение, и парализовали автомобильное движение на Цветном бульваре, где расположено заведение.

Ольга Бузова прославилась как ведущая телепроекта "Дом-2". Свой первый музыкальный альбом "Под звуки поцелуев" она записала в 2017 году. Кроме того, она выпустила 13 синглов.

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