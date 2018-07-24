В Mercedes Ольги Бузовой въехал грузовик

24 июля 2018 20:19

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова попала в аварию. В машину артистки въехал грузовой автомобиль. Об этом сообщает портал super.ru во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел на МКАД. Бузова ехала на машине Mercedes, когда в зад ее машины въехал грузовик.

Певица получила небольшие ушибы - по информации портала, фура передвигалась на низкой скорости. Участники ДТП вызвали полицию.

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