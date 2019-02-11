Фронтмена известной группы посмертно наградили "Грэмми"

Лидеру культовой рок-группы Soundgarden Крису Корнеллу посмертно присуждена премия Grammy в разделе рок-музыки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, объявлено на церемонии вручения этих наград, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляция ведется на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США.

Композиция When Bad Does Good Корнелла победила в номинации "Лучшее рок-выступление".

За награду в этой категории Национальной академии искусства и техники грамзаписи США также боролись британская рок-группа Arctic Monkeys с песней Four Out Of Five, трио из штата Калифорния THE FEVER 333 с синглом Made An America, рок-группа из штата Мичиган Greta Van Fleet с песней Highway Tune и американская альтернативная рок-группа Halestorm с треком Uncomfortable.

Крис Корнелл (настоящее имя - Кристофер Джон Бойл) родился в 1964 году в Сиэтле (штат Вашингтон) и покончил с собой 17 мая 2017 года. До 1997 года выступал в составе группы Soundgarden, с 2001 года был ведущим вокалистом коллектива Audioslave, который распался в 2007 году. Soundgarden - культовая рок-группа 1990-х, представлявшая наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains направление гранж. В 2010 году Корнелл объявил о воссоединении Soundgarden, а в 2012 году вышел шестой альбом группы - King Animal.

Корнелла 16 раз номинировали на Grammy, в том числе дважды посмертно. При жизни завоевал два "золотых граммофона".

Лучшие рок-альбом и песня

Премии за лучшую рок-песню удостоена композиция Masseduction американцев Джека Антоноффа и St. Vincent (настоящее имя Энни Эрин Кларк).

В этой категории на награду претендовали также рок-группа из штата Мичиган Greta Van Fleet с композицией Black Smoke Rising, Тайлер Джозеф из американского рок-дуэта Twenty One Pilots за трек Jumpsuit, группа из английского графства Йоркшир Bring Me The Horizon за сингл Mantra и шведский коллектив Ghost, выступающий в стиле хеви-метал, с клипом Rats.

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США признала лучшим рок-альбомом диск From The Fires группы Greta Van Fleet. Этот коллектив в составе братьев Джоша, Джейка и Сэма Кизски, а также их друга Дэнни Вагнера был основан в 2012 году в американском штате Мичиган. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США выделяет дебютный сингл коллектива Highway Tune, вышедший в марте 2017 года. Эта песня пять недель держалась на первом месте в хит-параде роковых композиций по версии журнала Billboard.

Greta Van Fleet до нынешнего сезона не выдвигалась на премию Grammy.

Победу в этой номинации оспаривали рок-группа из Сиэтла (штат Вашингтон) Alice in chains с диском Rainier fog, американский коллектив Fall Out Boy со своим седьмым по счету студийным альбомом Mania, шведская рок-группа Ghost с диском Prequelle и американцы Weezer с одиннадцатым студийным альбомом Pacific Daydream.