Американский актер Тони Револори, известный по ролям Зеро Мустафы в фильме "Отель "Гранд Будапешт"" и Флэша Томпсона в дилогии "Человек-паук" студии Marvel, залез на дерево на вечеринке фестиваля Comic-Con.

Охрана вывела артиста с мероприятия, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел на крыше отеля Hard Rock в Сан-Диего. Отмечается, что 23-летний актер забрался на дерево, чтобы сделать селфи. Охрана потребовала у Револори спуститься, после чего вывела его с мероприятия.

Тони Револори также снялся в лентах "Наркотик", "5-я волна" и "Фитц и Слэйд", а также появился в эпизоде американской версии сериала "Бесстыдники".

21 июля студия Marvel на фестивале Comic-Con анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной. Сообщалось, что в течение двух лет на стриминговом сервисе Disney выйдет четыре сериала о супергероях Marvel: "Сокол и зимний солдат", "Ванда и Вижн", "Локи" и "Соколиный глаз".

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