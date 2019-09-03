В Москве прошла премьера фильма "Жара". Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Первыми посмотреть комедию пришли звезды российского шоу-бизнеса. Среди гостей премьерного показа - Эмин Агаларов (EMIN), Филипп Киркоров, Валерия, Иосиф Пригожин, Юлия Барановская, Рита Дакота, Яна Чурикова, Слава, Олег Газманов, Нюша и многие другие.

Съемки фильма проходили в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА", прошедшего в июле 2018 года в Баку. Такой выбор локации и времени съемок предоставил создателям фильма уникальную возможность на несколько дней собрать в одном месте всех главных звезд России и Азербайджана - так что количество задействованных в фильме звезд претендует на рекордное. В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, EMIN, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и многие другие.

Сюжет фильма начинается в самолете со звездами российской эстрады на борту. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку: шумные разговоры, приколы друг над другом, дегустация алкогольных напитков... Среди них и Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер проекта "ЖАРА", которая своим шоу закрывает фестиваль. Эту роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главным ролям в клипах EMINa на песни "Невероятная" и "Wicked Game". В Баку Дашу вместе с другими звездами - участниками фестиваля ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогают ей осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой. Компанию главной героине составили актеры Сергей Чирков и Наиль Абдрахманов, Антон Лапенко, Магомед Муртазаалиев.

Генеральный продюсер фильма - народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMİN), продюсер - Теймур Джафаров, режиссер-постановщик - Дина Штурманова, оператор-постановщик - Василий Рыжов, художник-постановщик - Максим Алипченко.

В кинопрокат фильм "Жара" выйдет 5 сентября.

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