Румынская певица Seya Loca, получившая известность благодаря песне "Сhocolata" ("Papito"), представила новую песню. Ее оценят меломаны Азербайджана и Турции. Румынка спела песню азербайджанского композитора Лалы Мамедовой.



Наверняка, многие помнят песню "Evlisən", которую более пяти лет тому назад исполняла популярная отечественная исполнительница Roya. Так вот Seya спела ту же песню, но на турецком языке, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



Представляем вашему вниманию аудиоверсию композиции. По слухам, на эту песню будет снят клип.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!