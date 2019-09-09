Ксения Собчак не любит говорить о своей личной жизни, постоянно интригуя общественность. Так, например, последние несколько дней в Сети не утихают споры, беременна известная российская журналистка или нет.

Как сообщает Day.Az, поводом для слухов стали фотографии, на которых у Ксении виднеется округлившийся живот. Одни интернет-пользователи не сомневаются, что Собчак ждет второго ребенка (и этим объясняют ее скорую свадьбу с Константином Богомоловым), другие же уверены, что знаменитость просто плотно поела.

Собчак долго хранила молчание, однако журналистам Tatler удалось ее разговорить. "Дорогая редакция ''Татлера''! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто - это неправда", - цитирует слова Собчак телеграм-канал издания.

Н. Гасымова

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