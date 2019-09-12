Суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Ажда Пеккан выступила с концертной программой на стамбульской площадке "Харбие". Турецкие СМИ сообщают, что за трехчасовую концертную программу А.Пеккан получила гонорар в размере 250.000 турецких лир (около 74.000 AZN), исполнив 30 хитов. Однако информация об очередном аншлаге звезды отошла на второй план после того, как в Сеть попали снимки 73-летней певицы, не обработанные в фотошопе.

Как сообщает Day.Az, после каждого выступления А.Пеккан лично выбирает фотоснимки для публикации в социальных сетях и турецких изданиях, которые тщательно обрабатываются в фоторедакторах под ее личным наблюдением. Однако в этот раз что-то пошло не так, и снимки с концерта оказались слитыми в Сеть без обработки в фотошопе.

Представляем фотографии звезды без фотошопа и уже обработанные кадры, размещенные Аждой Пеккан в Instagram.

Н. Гасымова

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