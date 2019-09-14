В новом сезоне шоу "Голос" будет работать обновленная система голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

"Минувшим летом Первый канал провел обновление системы голосования в "Голосе". Новый механизм будет представлен в финале "Голос 60+" перед стартом голосования", - сообщили представители телеканала.

Изменение механизма голосования за участников шоу "Голос" Первый канал анонсировал после фальсификаций, обнаруженных во время голосования за финалистов шестого сезона проекта "Голос. Дети", в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Она набрала 56,5 процента голосов.

Первый канал аннулировал результаты после того, как компания Group-IB зафиксировала факт накрутки голосов в пользу Абрамовой. После этого был инициирован специальный выпуск шестого сезона. По его итогам всем финалистам вручили по миллиону рублей, Universal Music выразила готовность записать композиции юных музыкантов.

"Голос" - отечественная адаптация голландского проекта The Voice. Шоу выходит на Первом канале с 2012 года, является одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении.

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