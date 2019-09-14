https://news.day.az/showbiz/1156185.html Анастасию Заворотнюк частично парализовало - СМИ
Анастасию Заворотнюк частично парализовало - СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, медики поставили ей диагноз - парез правой части тела на фоне тяжелой болезни. У актрисы поражена правая рука.
Заворотнюк находится в реанимации. Также, по данным СМИ, врачи изучают в настоящее время возможность проведения операции.
Ранее сообщалось, что Заворотнюк находится в медикаментозной коме. Официального подтверждения информации не поступало.
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