Выбран самый влиятельный человек в Голливуде
Рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей в индустрии развлечений опубликовал The Hollywood Reporter.
Первое место занял генеральный директор компании The Walt Disney Company Робер Айгер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На втором месте - Рид Хастингс и Тед Сарандос, CEO и главный контент-директор Netflix. Третье место заняли управляющие NBCUniversal Брайн Робертс и Стив Бурке. На пятом месте - глава Marvel Кевин Файги.
В рейтинг попали также супруги Обама - Барак и Мишель - экс-президент и первая леди США. Телеведущая Опра Уинфри, медиамагнат Руперт Мердок, сценарист Шонда Раймс, актриса и продюсер Риз Уизерспун, режиссер Стивен Спилберг, актеры Дуэйн Джонсон и Леонардо ДиКаприо.
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