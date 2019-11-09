https://news.day.az/showbiz/1174133.html «Джокер» имеет шансы стать самым прибыльным фильмом в истории
«Джокер» имеет шансы стать самым прибыльным фильмом в истории
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса может получить статус самого прибыльного фильма, основанного на комиксах, в истории. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как стало известно, лента уже заработала в мировом прокате $953 млн.
Ожидается, что драма на этом не остановится и принесет еще прибыли.
Предполагается, что в эти выходные "Джокер" соберет еще несколько млн.
Таким образом, сумма сборов составит в 15,3 раза больше производственного бюджета в $62,5.
Отмечается, что после этого лента обойдет фильм "Маска" с Джимом Керри в главной роли, который вышел в 1994 году.
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