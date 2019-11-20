Forbes изучил, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Instagram, и составил первый рейтинг блогеров соцсети. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Forbes.ru.

Forbes уже на протяжении 14 лет составляет рейтинг звезд, в котором оценивает как медийность, так и доходы представителей отечественного шоу-бизнеса. Развитие технологий и появление новых платформ дали героям рейтинга новые возможности для получения доходов, а именно - возможность зарабатывать на рекламе в соцсетях. И если начало 2010-х ознаменовалось резким ростом YouTube, то сегодня главной медийной площадкой стал Instagram.

Каков объем рынка рекламы в российском Instagram, точно не знает никто. Обусловлено это тем, что большая часть контрактов до сих пор проходит всерую. По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей.

Forbes проанализировал, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак. Известная телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. В ее профиле можно нередко увидеть отметки брендов одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. На втором месте - также телеведущая Регина Тодоренко, на третьем - певица Ольга Бузова.

Среди 15 самых зарабатывающих в Instagram блогеров всего двое мужчин. Гендерный перекос объясняется довольно просто - женщины-блогеры создают контент, который интересен как подписчикам-женщинам, так и подписчикам-мужчинам, говорит Михаил Карпушин, директор по маркетингу GetBlogger.

В основном герои нашего рейтинга - телеведущие и представители шоу-бизнеса. "Причина того, что в рейтинге одни звезды и медийные личности, - кроссплатформенность, когда подписчики идут за звездой с платформы на платформу", - рассуждает Лев Грунин из Double Data.