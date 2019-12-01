Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова понесла тяжелую утрату.

Скончался вышедший неделю назад на свободу брат А.Кязымовой Кязым Кязымзаде, передает Day.Az со ссылкой на News24.az.

Отметим, что Кязымов Кязым Алескер оглу был осужден по статьям 178.3.2 и 178.2.4 Уголовного кодекса АРА. 15 ноября народная артистка навестила его в лечебном учреждении Министерства юстиции.