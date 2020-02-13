Известный бакинец Вадим Галаганов возглавит журнал Elle Man, который в скором времени будет запущен в печать.

Как передает Day.Az, об этом сообщает российский Telegram-канал "Антиглянец".

"Серьезное возражение всем любителям кричать о смерти бумажного глянца. Будет запущен конкурент GQ - журнал Elle Man под руководством стилиста Вадима Галаганова и основателя проекта @ArtFragment художника и журналиста Александра Щуренкова.

Будет выходить 2-4 раза в год, как и положено глянцу будущего в формате table book, но выходить красиво. Героя первой обложки вчера снимали в Лондоне и скоро привезут на запуск в Москву", - сообщает "Антиглянец".

Отметим, что бакинец Вадим Галаганов долгое время был на позиции Fashion editor журналов GQ Russia и GQ Style, во время работы в которых ему посчастливилось работать с Эдрианом Броуди, Джерардом Батлером, Наоми Кэмпбелл, Анджелиной Джоли, Ириной Шейк, Тюлин Шахин, Карли Клосс, Джулиан Смолз, Бьянкой Бардалини, Домеником Дольче и Стефаном Габбана, Сьюки Уотерхаус, Лапо Эльканном, Давидом Ганди и другими мировыми знаменитостями.

В.Галаганов ушел из GQ в феврале 2017 года - его новым местом работы стала российская версия издания Elle, где он работает директором отдела моды.