Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после многолетней вражды

По сообщению западных СМИ, спустя три с половиной года после разрыва Анджелине Джоли и Брэду Питту удалось наладить отношения.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, рассказал инсайдер из окружения экс-супругов.

"Отношения между Брэдом и Анджелиной лучше, чем они были раньше, - говорит инсайдер. - Они стали дружнее и стремятся найти решения, которые подойдут им обоим".

Речь идет о затянувшейся борьбе за опеку над детьми пары: 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними двойняшками Ноксом и Вивьен. В прошлом месяце Джоли и Питт заключили соглашение о совместной опеке и, выбирая между домашним и традиционным обучением, предпочли школу. Сообщается, что раньше дети Брэда и Анджелины учились дома, поскольку семья часто переезжала. После развода в 2016 году Джоли купила особняк в Лос-Анджелесе, в котором живет вместе с детьми. Питт навещает их несколько раз в неделю.

По словам инсайдера, отношения бывших супругов улучшились в том числе из-за того, что Питт завязал с выпивкой. "Джоли поражена выдержкой Питта", - рассказал инсайдер.

Ранее актер признался, что именно алкогольная зависимость разрушила его брак с Джоли. После развода Питт начал ходить на собрания группы Анонимных алкоголиков и не прикасается к спиртному уже полтора года.

"Не могу вспомнить и дня с тех пор, как я окончил колледж, когда бы я не пил и не курил. Так ты бежишь от своих чувств, - поделился Брэд. - Я рад, что это позади. Я много пил, когда семья распалась. Мне пришлось столкнуться лицом к лицу со своей слабостью и неудачами".

Напомним, что 44-летняя Анджелина Джоли и 56-летний Брэд Питт были вместе 12 лет. По словам актрисы, после расставания она чувствовала себя потерянной: "Я не знаю своей судьбы, но я убеждена в том, что нахожусь в переходном периоде, как бы возвращаюсь к своим корням и самой себе. Потому что я потеряла себя", - рассказала она в интервью Madame Figaro.