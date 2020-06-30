У известного азербайджанского репера обнаружен коронавирус

Генеральный продюсер радиостанции "Жара FM", партнер народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) по лейблу Zhara Music, известный в России исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) заразился коронавирусом. Об этом Bahh Tee сообщил в сторис на своей официальной странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня у меня диагностировали двустороннюю пневмонию - коронавирус добрался и до меня. Я бы не стал говорить об этом публично, мне совсем не нравится, когда так делают - но, к сожалению, последние дни я контактировал с большим количеством людей. Постарался по максимуму всех предупредить, но понимаю, что кого-то точно упустил. И еще вчера я был в гипермаркете, ко мне подходили сфотографироваться несколько человек, все они были в масках, но перед тем как сделать фотографию - они снимали маски. Поэтому я не знаю, как достучаться до этих людей, только как попробовать сделать это таким образом. В целом все будет отлично, переживать за меня не стоит, я крепкий. Главное берегите себя, не болейте, и если вы со мной контактировали - обязательно будьте вдвойне бдительными", - сказал Bahh Tee.

Бахтияр Алиев родился 5 октября 1988 года в Москве. Его родители родом из азербайджанского города Агджебеди. Уже в 9 лет он стал сочинять первые стихи, которые рифмовал сначала на азербайджанском и турецком языках, и только потом на русском. Детство Бахтияра проходило в постоянных переездах, пока в 2000 году его семья не обосновалась окончательно в Москве. В 15 лет Бахтияр Алиев окончил школу экстерном. В конце 2005 года он вместе со своим другом создал группу ТЕЕшина. В 2006 году музыкант поступил в МосУ МВД России на факультет подготовки экспертов-криминалистов. А с осени 2006 года уже занялся сольным творчеством под псевдонимом Bahh Tee, сумев завоевать любовь миллионов поклонников благодаря своей искренней и душевной лирике.