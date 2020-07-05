https://news.day.az/showbiz/1250880.html Среди знаменитостей, нарушивших карантин в отеле “Fairmont Baku”, была супруга Эльчина Алибейли - ФОТО
Отметим, что среди отдыхавших в "Fairmont Baku" были и публичные личности, которые делились фото у себя на личных аккаунтах. Например, известная ведущая Мелек Гейдарова и супруга телеведущего Эльчина Алибейли, журналист Дилруба Вагифзаде.
Среди знаменитостей, нарушивших карантин в отеле “Fairmont Baku”, была супруга Эльчина Алибейли - ФОТО
Кадры, снятые в отеле "Fairmont Baku" и распространенные в соцсетях, вызвали бурные обсуждения.
Как передает Day.Az со ссылкой на hdxeber.com, кадры с отдыха в данном отеле распространили сами постояльцы, что вызвало недовольство в азнете.
Никаких комментариев от отеля пока не поступало.
Отметим, что среди отдыхавших в "Fairmont Baku" были и публичные личности, которые делились фото у себя на личных аккаунтах. Например, известная ведущая Мелек Гейдарова и супруга телеведущего Эльчина Алибейли, журналист Дилруба Вагифзаде.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре