Михаил Ефремов попал в больницу из суда с подозрением на инсульт

Московские медики госпитализировали актера Михаила Ефремова из здания Пресненского суда. У артиста подозрение на инсульт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На опубликованных в Telegram-канале издания "Комсомольская правда" кадрах видно, что Ефремова в бессознательном состоянии вынесли из суда на носилках. Его доставили в Боткинскую больницу, состояние актера оценивается как тяжелое.

Состояние актера ухудшилось в воскресенье, 9 августа. Ему вызывали скорую, но от госпитализации он отказался.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.