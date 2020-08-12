https://news.day.az/showbiz/1261754.html Филипп Киркоров переболел коронавирусом
Филипп Киркоров переболел коронавирусом
Российский певец Филипп Киркоров признался, что бессимптомно переболел коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем", передает Day.Az.
Артист сообщил, что ходит без маски, так как у него "антител сейчас очень много".
По словам Киркорова, он провел две недели на самоизоляции, болезнь проходила бессимптомно. По прошествии 14 дней тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Артист отметил, что его близкие не заразились, а сам он чувствует себя отлично.
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