Филипп Киркоров переболел коронавирусом

Российский певец Филипп Киркоров признался, что бессимптомно переболел коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем", передает Day.Az.

Артист сообщил, что ходит без маски, так как у него "антител сейчас очень много".

По словам Киркорова, он провел две недели на самоизоляции, болезнь проходила бессимптомно. По прошествии 14 дней тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Артист отметил, что его близкие не заразились, а сам он чувствует себя отлично.