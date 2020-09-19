Ефремов написал письмо в защиту Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, написал письмо в защиту своего адвоката Эльмана Пашаева.

В пятницу Пашаев был лишен адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний по делу Ефремова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В письме, которое Пашаев зачитал журналистам и которое, по его словам, составил лично Михаил Ефремов, артист пишет, что его защитник выполняет свою работу профессионально и все взаимодействия со СМИ происходят исключительно по просьбе артиста и в его интересах.

"Прошу вас прекратить дисциплинарное производство в отношении моего защитника Пашаева Эльмана", - говорится в письме Ефремова.