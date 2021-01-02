Jony снимет клип с применением новых технологий

Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) приступил к съемкам нового видеоролика, который станет одним из самых масштабных клипов певца с применением новых технологий, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт российского издания OK!.

"Пока активно идет съемочный процесс, сложно комментировать, какой получится итоговый продукт, но точно можем сказать, что наш режиссер смог визуально передать все эмоции, которые закладывал Jony в трек. А на какую песню будет клип, а может быть и целый фильм, пока тоже останется загадкой", - рассказал изданию менеджмент артиста.

Jony - исполнитель, проживающий в Москве, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года он стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек Jony "Комета".