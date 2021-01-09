Киркоров не оплатил парковку в Москве и попал в базу данных судебных приставов

Певец Филипп Киркоров попал в базу данных московского управления Федеральной службы судебных приставов за неоплату штрафов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по зафиксированным нарушениям городской дорожной инспекцией и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", артист задолжал более 29 тысяч рублей за неоплату парковки.

Издание отмечает, что Киркорова могут удалить из базы в случае погашения долгов.

Накануне празднования Нового года, 30 декабря, в Москве перед подземной парковкой стоимостью 900 рублей в час у Центрального универсального магазина (ЦУМ) заметили очередь из автомобилей. Случившееся попало на видео. На кадрах видны очередь из машин на Неглинной улице и почти полностью забитый паркинг.