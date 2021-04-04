Как одеваются в реальной жизни героини турецких сериалов

1. Мерьем Узерли

Главная героиня исторического сериала "Великолепный век" по сюжету попадает во дворец в качестве наложницы, добивается расположения султана и затем становится его женой. В сериале мы можем видеть разнообразие королевских одеяний, на создание которых потребовалось множество времени и драгоценных материалов. А вот в реальной жизни Мерьем отдает предпочтение комфорту и удобству, выбирая практичные вещи.

2. Демет Оздемир

Звезда сериалов "Ранняя пташка" и "Запах клубники" выбирает одежду, которая подчеркивает её восхитительную фигуру. Узкие джинсы и леггинсы, мини-юбки, платья с разрезами, открытые топы и шорты - полюбившиеся вещи актрисы.

3. Неслихан Атагюль

Актриса запомнилась нам благодаря роли Нихан в сериале "Черная любовь" - дочери бизнесмена, которая вынуждена была отказаться от любимого и выйти замуж по расчету, чтобы спасти семью от банкротства. Героиня с детства привыкла жить в роскоши и знает толк в дорогих нарядах. В жизни звезда сериала одевается гораздо скромнее: джинсы, объемные свитеры, брюки свободного кроя, нейтральные оттенки, и спортивные вещи - основа ее гардероба.

4. Ханде Эрчел

Звезда сериала "Любовь не понимает слов" Ханде Эрчел любит одеваться ярко и броско, выбирая для своих нарядов необычные расцветки. Также актриса довольно романтична в выборе одежды: в ее гардеробе много блузок с рюшами и цветочных платьев.

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