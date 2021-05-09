Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"

Американская актриса и модель Джулия Тоуни Китэйн, знакомая зрителю по сериалу "Санта-Барбара", умерла 7 мая в Калифорнии на 60-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в сообщила газета газета The New York Times со ссылкой на дочь Джулии.

Китэйн стала известна широкой публике в 80-х благодаря съемкам в клипах группы Whitesnake, а также ролям в кино и на телевидении. Она снялась в фильмах "Малибу" (1983), "Гвендолин" (1984), "Мальчишник" (1984). Одной из самых известных ее ролей стала работа в телесериале "Санта-Барбара" (1984).

Ранее, в январе 2021 года, в возрасте 93 лет умер Питер Марк Ричман, исполнивший в сериале "Санта-Барбара" роль Крейтона "Сиси" Кэпвелла.