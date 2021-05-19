Представительница Азербайджана выступила на «Евровидении-2021»

Сегодня в Роттердаме проходит первый полуфинальный этап международного песенного конкурса "Евровидение-2021".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, представительница Азербайджана Самира Эфенди исполнила песню "Мата Хари" (Mata Hari) в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2021".

С.Эфенди выступила 14-ой.