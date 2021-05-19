https://news.day.az/showbiz/1343815.html Представительница Азербайджана выступила на «Евровидении-2021»
Представительница Азербайджана выступила на «Евровидении-2021»
Сегодня в Роттердаме проходит первый полуфинальный этап международного песенного конкурса "Евровидение-2021".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, представительница Азербайджана Самира Эфенди исполнила песню "Мата Хари" (Mata Hari) в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2021".
С.Эфенди выступила 14-ой.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре