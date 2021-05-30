Умер всемирно известный поп исполнитель

Ушел из жизни американский кантри и поп исполнитель Би Джей Томас, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант умер в 78 лет от осложнений, вызванных раком легких.

Впервые Томас стал узнаваем благодаря каверу на песню Хэка Уильямса "I'm So Lonesome I Could Cry". Композиция в его исполнении держалась 13 недель в хит-параде Billboard Hot 100 в 1966 году. Два года спустя он вошел в пятерку самых популярных исполнителей с песней "Hooked on a Feeling", которую написал его друг детства Марк Джеймс.

Слава пришла к музыканту в 1970 году, когда он записал саундтрек "Raindrops Keep Fallin' on my Head" к фильму "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид". В 2014 году этот сингл Би Джей Томаса был принят в Зал славы премии "Грэмми"

За свою творческую карьеру певец получил пять премий "Грэмми", в мире было продано более 70 млн копий его альбомов.

Фото: Reed Saxon/AP