https://news.day.az/showbiz/1363318.html У заразившейся коронавирусом дочери Заворотнюк ухудшился слух
У заразившейся коронавирусом дочери Заворотнюк ухудшился слух
У дочери российской артистки Анастасии Заворотнюк Анны ухудшился слух. Об этом она сообщила в Instagram-сторис, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Заразившаяся коронавирусом дочь актрисы рассказала, что начала чувствовать заложенность в ушах. Кроме того, у нее окончательно пропали запахи и вкусы. "Говорят, что у нового штамма есть такой симптом. В общем, действительно болезнь крайне неприятная. Берегите себя", - написала она.
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