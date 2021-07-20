У заразившейся коронавирусом дочери Заворотнюк ухудшился слух

У дочери российской артистки Анастасии Заворотнюк Анны ухудшился слух. Об этом она сообщила в Instagram-сторис, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заразившаяся коронавирусом дочь актрисы рассказала, что начала чувствовать заложенность в ушах. Кроме того, у нее окончательно пропали запахи и вкусы. "Говорят, что у нового штамма есть такой симптом. В общем, действительно болезнь крайне неприятная. Берегите себя", - написала она.