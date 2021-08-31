https://news.day.az/showbiz/1374582.html Новый фильм о Человеке-пауке может стать самым длинным в серии
Новый фильм о Человеке-пауке может стать самым длинным в серии
Новый фильм "Человек-паук: Нет пути домой" может стать самым длинным фильмом серии о супергерое, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что британская сеть кинотеатров Cineworld опубликовала данные о хронометраже картины, который составит 150 минут (2 часа 30 минут). Предыдущие части были короче: фильм "Возвращение домой" длился 2 часа 13 минут, а "Вдали от дома" - 2 часа 9 минут.
Боевик также претендует на третье место по хронометражу среди кинолент Marvel.
Новая часть "Человека-паука" с Томом Холландом в главной роли выходит в прокат 16 декабря 2021 года.
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