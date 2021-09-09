Малышева рассказала, как попала на телевидение

Врач-терапевт и ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева вспомнила, как попала на телевидение. Свою историю она рассказала в эфире авторской передачи писательницы Татьяны Устиновой "Мой герой", выпуск которой доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Малышева призналась, что никогда не собиралась работать на телевидении. По словам врача, она оказалась там случайно: ее знакомый по имени Константин был руководителем пресс-службы главы администрации Кузбасса, каждый вечер выступал по телевизору и сообщал жителям последние новости.

"Я позвонила ему, [спросила], как твои дела, вот вижу тебя по телевизору, давай с тобой повидаемся", - поделилась она. Константин сказал ей, что работает с утра до ночи на телевидении, и попросил ее приехать. Во время встречи Малышева спросила у него, почему зрителям не показывают оптимистичные программы, и предложила снять такую про медицину.

"Он мне говорит: "Пойдем к главному режиссеру". Мы с ним притопали к режиссеру. То есть для меня это не было устройством на работу, ничем, просто случайная встреча", - поведала она. Так Малышева стала работать на телевидении.