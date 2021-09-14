Актер из «Большого Лебовски» победил лимфому и коронавирус

Американский актер Джефф Бриджес рассказал, что почти победил лимфому. Новость появилась на официальном сайте артиста.

По словам исполнителя роли Чувака в "Большом Лебовски", он находится в стадии ремиссии, а его опухоль уменьшилась "до размеров шарика". Артист также вылечился от коронавируса и признался, что по сравнению с этим его онкологическое заболевание казалось "кусочком пирога", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бриджес предположил, что заразился COVID-19 в начале этого года, когда проходил курс химиотерапии. Из-за нее иммунная система актера и так была ослаблена, поэтому он провел пять недель в больнице, где его лечили от коронавируса. Артист заявил, что приблизился к смерти, но это помогло ему понять, что жизнь коротка и прекрасна.

"Ковид неплохо надрал мне задницу, но я сделал двойную вакцинацию и сейчас чувствую себя намного лучше", - отметил Бриджес. Он добавил, что также успел воплотить свою мечту и побывать на свадьбе дочери Хейли.

Впервые о своем онкологическом заболевании артист рассказал осенью 2020 года. "Как бы сказал Чувак, обнаружилось новое дерьмо", - написал тогда он.