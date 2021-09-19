Улыбающийся турецкий шеф-повар стал самым богатым в TikTok

Бурак Оздемир из Турции стал самым состоятельным шеф-поваром в TikTok, согласно неофициальному списку "самых богатых тиктокеров", с доходом в 11 миллионов долларов. Повар прославился в соцсетях благодаря приготовлению гигантских блюд, а также своей фирменной улыбке. TengriMIX делится подробностями.

Готовить Бурак Оздемир начал с 13 лет. У его семьи был небольшой ресторанный бизнес, где он постигал азы кулинарии. В 16 лет молодой повар самостоятельно смог открыть филиал семейного ресторана, которым успешно управлял. Именно тогда, чтобы отличаться от других заведений, Бурак решил попробовать готовить блюда огромного размера. Это была гигантская яичница из страусиных яиц, метровые кебаб и бургер, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Так турецкий повар стал известен во всем мире. Его бизнес стал настолько успешным, что он перебрался в центр Стамбула и открыл собственный ресторан. Но главной фишкой повара, как считают его подписчики, стали даже не удивительные блюда, а его фирменная улыбка, которая присутствует на его лице в каждом видеоролике.

Креативный шеф-повар собрал 47,5 миллиона подписчиков и 881,2 миллиона лайков в TikTok. На его страницу в Instagram подписаны 27 миллионов пользователей.

В гости к повару приходили такие знаменитости, как футболист Роналдиньо, российский боец Хабиб Нурмагомедов, актер Уилл Смит, мегазвезда TikTok Хаби Ламе и другие. Специально для них Бурак готовил фирменную выпечку с их именем.

В меню ресторана Оздемира насчитывается более 150 блюд, и каждое из них имеет индивидуальную сервировку.

В планах звездного повара открыть еще больше ресторанов и дальше удивлять посетителей изысканными блюдами. В комментариях к его видео пользователи Сети оставляют десятки комментариев.