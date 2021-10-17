Первый тизер фильма «Флэш», в котором появился Бэтмен

Актер Эзра Миллер представил на онлайн-выставке DC FanDome первый тизер фильма "Флэш".

Видеоролик доступен на канале JoBlo Movie Trailers в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ролик получился малоинформативным. Это объясняется тем, что работа над проектом все еще ведется и потому отснятого материала не хватило для полноценного трейлера.

На видео можно заметить Бэтмена, зрителям показали новый костюм спидстера. Также подтвердилось, что "Флэш" может путешествовать во времени и существуют его другие версии. В конце тизера Барри Аллен снимает чехол с предмета, который очень похож на бэтмобиль, на котором ездил Темный рыцарь в исполнении Майкла Китона.

Премьера кинофильма назначена на ноябрь 2022 года.