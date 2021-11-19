Шон Мендес и Камила Кабелло расстались

Певцы Камила Кабелло и Шон Мендес объявили в истории в социальной сети Instagram о своем расставании. Об этом сообщает The People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Привет, ребята, мы решили прекратить наши романтические отношения, но наша любовь друг к другу как к людям сильнее, чем когда-либо. Мы начали наши отношения как лучшие друзья и будем продолжать быть лучшими друзьями. Мы очень ценим вашу поддержку! Камила и Шон.", - сообщили молодые люди в совместном заявлении в социальной сети.

Канадец Шон Мендес и кубинка Камила Кабелло стали встречаться летом 2019 года, а вскоре уже выпустили совместный сингл "Señorita", который был номинирован на премию "Грэмми".

О причинах расставания не уточняется.