Распалась "самая красивая пара Голливуда"

Дочь супермодели Синди Кроуфорд модель Кайя Гербер и звезда сериала Эйфория Джейкоб Элорди разорвали отношения. Об этом сообщило издание Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что после года вместе "самая красивая пара Голливуда" мирно завершила роман.

Причина разрыва отношений 20-летней модели и 24-летнего актера не известна. Сами они пока не прокомментировали эту информацию.

Как пишут зарубежные СМИ, первым признаком проблем у звезд стало исчезновение почти всех фото Джейкоба со страницы Кайи в Instagram. Ранее она часто публиковала снимки с любимым. При этом знаменитости до сих пор подписаны друг на друга.

