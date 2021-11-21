https://news.day.az/showbiz/1406334.html Наталия Орейро вакцинировалась от коронавируса "Спутником V"
Наталия Орейро вакцинировалась от коронавируса "Спутником V"
Певица и актриса Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Спутник V", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". <...> [Вакцинировалась] двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", - сказала она в интервью телеканалу НТВ, отвечая на соответствующий вопрос.
Актриса уточнила, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для вакцинации.
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