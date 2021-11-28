Актеры сериала «Великолепный век» в кино и в реальной жизни

Сериал "Великолепный век" был показан более чем в пятидесяти странах мира и везде покорил зрителей своей яркостью и интригующим сценарием. События фильма разворачиваются во времена величайшего правителя Османской империи, султана Сулеймана Великолепного. Для яркости сценических образов все персонажи были тщательно загримированы и одеты в сногсшибательные костюмы, которые намного превосходили по красоте и декору одежду времен султана, передает Day.Az со ссылкой на lavender.land.

Все действующие лица, от простого слуги до самого султана, смотрелись просто потрясающе. Но как же выглядят любимые актеры в реальной жизни? Узнаем ли мы их без грима? Столь же они красивы, как и в фильме? Смотрите сами.

1. Хюррем-султан (Мерьем Узерли)

2. Султан Сулейман Хан Хазретлери (Халит Эргенч)

3. Валиде-султан (Небахат Чехре)

4. Махидевран-султан (Нур Айсан)

5. Хатидже-султан (Сельма Эргеч)

6. Ибрагим-паша (Окан Ялабык)

7. Нигяр Калфа (Филиз Ахмет)

8. Изабелла Фортуна (Мелике Ипек Ялова)

9. Малкочоглу Бали-бей (Бурак Озчивит)

10. Михримах-султан (Пелин Карахан)

11. Гюльфем-султан (Селен Озтюрк)

12. Шехзаде Мустафа (Мехмет Гунсур)