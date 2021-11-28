https://news.day.az/showbiz/1409021.html Умер Александр Градский - ФОТО
Умер Александр Градский - ФОТО
Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет.
Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, артист умер в 02:10.
Ранее в пятницу газета сообщила, что Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.
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