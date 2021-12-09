Google назвал звезду стиля 2021 года
Американский актер Адам Сэндлер назван звездой стиля 2021 года, согласно отчету компании Google. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Речь идет об исследовании, в рамках которого определяются самые популярные поисковые запросы Google в разных категориях. 55-летний актер занял первое место в категории "наряды знаменитостей", опередив музыкантов Бритни Спирс, Гарри Стайлса и Лиззо.
Согласно информации издания, поклонники Сэндлера любят наблюдать за его повседневными неформальными образами, в которых он попадает в объективы папарацци. Например, в апреле его засняли в объемной красной толстовке с капюшоном бренда North Face, мешковатых баскетбольных шортах и кроссовках, когда он направлялся в заведение IHOP на Лонг-Айленде, Нью-Йорк.
В мае актера запечатлели во время прогулки с собакой в объемной полосатой рубашке-поло, белых шортах и коричневых сапогах бренда Ugg. Уточняется, что этот кадр стал вирусным в соцсетях. В то же время в октябре Сэндлер прошел по улицам в белой футболке, темно-коричневой ветровке с капюшоном, красных штанах и синих кроссовках.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре