Netflix предложил уволиться сотрудникам

Стриминговый сервис Netflix посоветовал своим сотрудникам покинуть компанию, если они оскорблены контентом, который она производит. Как передает Day.Az, об этом пишет Variety со ссылкой на новые рекомендации по корпоративной культуре.

Документ добавляет новую директиву для сотрудников, чтобы они действовали с финансовой ответственностью - Netflix порекомендовал сотрудникам "грамотно тратить деньги подписчиков". Изменение вступает в силу вскоре после того, как Netflix в первом квартале впервые за более чем десятилетие столкнулся с серьезным сокращением числа подписчиков.

Обновленный меморандум о корпоративной культуре Netflix также включает новый раздел под названием "Художественное выражение", объясняющий, что сервис не намерен "подвергать цензуре" кого-либо или что-либо, если сотрудники считают контент "вредным".

"В зависимости от вашей роли вам, возможно, придется поработать над тем, что именно вы будете считать непотребным. Если вам трудно сжиться с таким большим разнообразием контента, Netflix может быть не лучшим местом для вас", - следует из документа.