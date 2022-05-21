Поздравление сыну Ван Дамма от жены-азербайджанки

Сыну знаменитого голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, Кристоферу, исполнилось 35 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, соответствующей публикацией в социальных сетях поделилась его жена, азербайджанская пианистка Суада Гаджизаде.

Она опубликовала видео, в котором подчеркнула, что очень любит его и будет с ним всю жизнь.

"Моему любимому мужу исполнилось 35 лет. Я всегда буду рядом, вместе мы сильны. Я не могу представить свою жизнь без тебя. Шесть лет мы были друзьями, а сейчас уже два года, как любим друг друга. Ты и только ты моя единственная родственная душа. Будь всегда счастлив. Я люблю тебя", - говорится в публикации.

Пара поженилась 17 июня прошлого года. Церемония бракосочетания состоялась в генконсульстве Азербайджана в Стамбуле.