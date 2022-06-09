Netflix снимет мультсериал по мотивам «Охотников за привидениями»

Стриминговый сервис Netflix снимет анимационный сериал по мотивам франшизы о призраках "Охотники за привидениями", передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Над мультфильмом будет работать студия Sony Pictures Animation совместно с исполнительными продюсерами Джейсоном Райтманом и Гилом Кенаном из Ghost Corps Inc. Райтман был режиссером и сценаристом фильма "Охотники за привидениями: Наследники", Кенан также работал над сценарием "Наследников".

В 1986-1991 годах на телеканале ABC выходил анимационный сериал "Настоящие охотники за привидениями", продолжающий рассказ о приключениях героев кинохита 1984 года, а позднее - "Экстремальные охотники за привидениями", в центре сюжета которого были уже новые персонажи.