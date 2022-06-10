Премия "Грэмми" ввела новые номинации

Музыкальная премия "Грэмми" ввела пять новых номинаций. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь Национальная академия искусства и науки звукозаписи будет выдавать приз за лучший саундтрек к играм.

Кроме того, появились категории "Лучший автор песен", "Лучший альбом в жанре spoken word", "Лучшее выступление в жанре альтернатива" и "Лучшее выступление в жанре американа".

В 2023 году также будет вручаться специальная награда "Лучшая песня для социальных перемен".