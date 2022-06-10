https://news.day.az/showbiz/1469528.html Премия "Грэмми" ввела новые номинации
Премия "Грэмми" ввела новые номинации
Музыкальная премия "Грэмми" ввела пять новых номинаций. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Теперь Национальная академия искусства и науки звукозаписи будет выдавать приз за лучший саундтрек к играм.
Кроме того, появились категории "Лучший автор песен", "Лучший альбом в жанре spoken word", "Лучшее выступление в жанре альтернатива" и "Лучшее выступление в жанре американа".
В 2023 году также будет вручаться специальная награда "Лучшая песня для социальных перемен".
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