Дженнифер Лопес прокомментировала выступление с Шакирой на «Суперкубке»

Дженнифер Лопес была в ярости из-за того, что ей пришлось выступать вместе с Шакирой на "Суперкубке" в 2021 году. Певица назвала это "худшей идеей в мире" в своем новом документальном фильме, передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когда было объявлено, что Лопес и Шакира будут со-хедлайнерами шоу в перерыве между матчами на "Суперкубке" на стадионе Hard Rock в Майами, артистка изначально негативно восприняла эту идею. "Это худшая идея в мире, чтобы два человека участвовали в "Суперкубке". Это то, над чем я работала годами", - негодует артистка.

Лопес не понравилось, что организаторы внесли корректировки в сценарий выступления без ее ведома, после чего и добавили Шакиру как еще одного хедлайнера фестиваля. "Было оскорблением сказать, что нужны две латиноамериканки, чтобы сделать работу, которую всегда выполнял кто-то один", - прокомментировал инцидент менеджер исполнительницы.

В конечном итоге певицы сумели выстроить профессиональные отношения и выступили на мероприятии.