Актер Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки «24 часа Ле-Мана»

Звезда фильмов "12 лет рабства" и "Люди Икс" Майкл Фассбендер на минувшей неделе попал в аварию во время автогонки "24 часа Ле-Мана", подтвердил Porsche Motorsport в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Позднее стало известно, что актер не пострадал, но автомобиль получил повреждения.

Столкновение Фассбендера за рулем болида Porsche 911 с Ferrari 488 Винсана Абриля произошло на восьмом часу автогонки. Виновником аварии признали Абриля, сообщает ren-tv. Впоследствии оба гонщика вернулись на трассу.

В этом году актер Майкл Фассбендер дебютировал на трассе в Ле-Мане после четырех лет подготовки. "Это страшно, но при этом захватывающе", - поделился своими впечатлениями актер в преддверии гонки.